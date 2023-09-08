В Самаре квартал на Губанова — Солнечной распланируют под многоэтажки

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Началась подготовка к высотной застройке еще одного квартала в Самаре. Мэрия разрешила девелоперской компании подготовить документы по планировке территории.

Под освоение попал участок площадью 27 гектаров в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной и проспекта Кирова, пишет 63.ру.

Конкретная точка в документах мэрии не указана, но в границах квартала есть достаточно большой пустырь на углу Солнечной и Губнова. Осваивать территорию будет ООО «Специализированный застройщик "Омега"». Мэрия утвердила техническое задание на подготовку документов по планировке территории.

— Образовать земельные участки в границах разработки документации для многоэтажной жилой застройки, строительства среднего общеобразовательного учреждения и реконструкции существующего детского дошкольного учреждения, — говорится в документах.