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В Самаре хотят соединить Заводское шоссе и Кировский мост

20 марта 2023 11:19
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В Самаре хотят соединить Заводское шоссе и Кировский мост

В Самаре в скором времени могут построить еще одну дорогу. Она должна стать новым участком XXII Партсъезда и соединить Заводское шоссе и Кировский мост. Этот вопрос обсуждали в губдуме во время заседания комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам.

Идея поступила от горожан. И она получила одобрение депутатов.

— Теперь для выполнения этой идеи необходимо проработать вопрос его финансирования и исполнения. Это уже будут обсуждать с правительством Самарской области и профильным министерством, — пояснил председатель комитета Николай Лядин.

Эта идея не нова. План продлить улицу именно на этом участке озвучили еще весной 2020 года. Но до настоящего момента дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Примерно так должна, по задумке авторов инициативы, пройти дорога.

Уже в 2023 году на улице XXII Партсъезда могут начать масштабные работы. Но речь идет об участке от Московского шоссе до Солнечной. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, подрядчикам предстоит переложить большое количество инженерных сетей: электрокабелей, водоводов и теплосетей, а уже после прокладывать дорогу., пишет 63.ру.

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