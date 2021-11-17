В Самаре хотят достроить дом, заброшенный 18 лет назад

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В многоэтажном доме на пересечении улиц Садовой и Вилоновской в Самаре возобновили работы. Как сообщили в региональном Минстрое, сейчас специалисты завершают строительство четвертой секции.

— Выполняется устройство опалубки лифтовой шахты и внутренних перегородок на уровне третьего и четвертого этажей, — рассказали в Минстрое.

По словам сотрудников ведомства, параллельно продолжается проектирование и получение заключения государственной экспертизы документации по второй и третьей секциям, чтобы завершить и их строительство. Плановый срок получения заключения государственной экспертизы на проект — февраль 2022 года.

У объекта довольно скандальная история. Стройкой занималась компания «Средневолжскстрой». Она начала возводить дом в 2003 году. На участке должен был появиться 4-секционный 25-этажный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Однако в 2007 году работы заморозили, а организация обанкротилась, пишет 63.ру.