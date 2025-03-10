В Самаре готовятся демонтировать проходческий щит со станции метро «Театральная»

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Строительство новой станции самарского метро «Театральная» в скором времени может остановиться. Со станции готовятся вывезти тоннелепроходческий щит, без которого дальнейшее строительство будет невозможно. Ситуацию прокомментировал на своей странице ВКонтакте депутат Самарской губдумы Алексей Лескин, который связался со строителями.

— Они, к сожалению, подтвердили, что на днях в Самару приехала бригада на демонтаж, — рассказал депутат.

По предварительным данным, до понедельника демонтировать щит не будут. Получится ли оставить его в Самаре – пока вопрос открытый. Если щит все-таки увезут, то вернуть его получится только через несколько лет, так как технику ждут в Москве, где уже запланировано много работ. Ранее подрядчик объяснил, что строительство метро встало на паузу из-за проблем с документами и финансированием, пишет Самара-КП.

Напомним, техническое открытие станции должно было состояться в конце 2025-го.