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В России зафиксирован новый виток подорожания строительства жилья

20 февраля 2023 10:29
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В России зафиксирован новый виток подорожания строительства жилья

Причина – в увеличении стоимости стройматериалов, нехватке оборудования и персонала.

Как утверждают девелоперы, опрошенные "Известиями", за последние полгода темпы роста составили 5 – 10%. Это подорожание так или иначе передадут конечному потребителю, считают эксперты. По их мнению, квартиры в новостройках летом подорожают в среднем на 7%.

Удорожание стройки обусловлено целым рядом факторов. Один из них – дефицит кадров. Мигранты возвращаются к себе домой по мере укрепления ряда экономик бывшего СССР. Также, отмечают аналитики, сокращается ассортимент инженерного оборудования, электрики, растут затраты на строительную технику.

Хотя некоторые материалы – например, арматура и строительные блоки, – подешевели в среднем в полтора раза после прошлогоднего пика цен. Другие всё ещё дорожают. На это влияют импортные компоненты и перестройка логистических цепочек. В то же время, как отмечают в Минстрое, резкого роста цен на строительные ресурсы в данный момент не наблюдается.

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