128

В России допускают снижение продаж квартир на 15% в 2025 году. Такой прогноз дали «Известиям» в крупнейшей строительной компании «Самолет».

«По нашим прогнозам, в 2025 году объем продаж снизится на 15%. При этом спрос на рынке останется активным за счет программ государственного субсидирования, в первую очередь семейной ипотеки, на которую недавно выделили дополнительные бюджетные средства, а также дальневосточной и арктической ипотек», — рассказала «Известиям» руководитель отдела аналитики группы «Самолет» Олеся Дзюба.

По ее словам, наибольшие объемы продаж придутся на крупные промышленные центры России. Для сохранения баланса девелоперы будут выводить на рынок меньше новых объемов, однако к неизбежному росту цен на 5–6% приведет не это, а повышение себестоимости строительства и рост финансовых расходов среди девелоперов, считает представитель отрасли.