В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в Самарской области создадут образовательно-производственный кластер строительно-энергетической отрасли

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11 августа 2023г. в Строительно-энергетическом колледже (образовательно-производственный кампус) им. П.Мачнева прошла церемония подписания соглашения о партнерстве в целях создания и развития образовательно-производственного центра (кластера) строительно-энергетической отрасли Самарской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В мероприятии принял участие заместитель председателя Правительства Самарской области, председатель регионального наблюдательного совета образовательно-производственных центров (кластеров) Самарской области Александр Фетисов, представители министерства образования и науки Самарской области, а также организаций-работодателей в сфере строительства.

Партнерами кластера стали 8 профессиональных образовательных организаций из Самары и Тольятти, а также строительные компании, входящие в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Подписание Соглашения станет началом плодотворного взаимодействия и долгосрочного партнерства.

Только в период с 2024 по 2026 годы на базе созданного кластера в рамках реализации федерального проекта по образовательным программам Профессионалитета пройдут обучение около 2000 студентов и, в результате, получат возможность трудоустройства на высокооплачиваемую работу.

«Сегодня любая отрасль, и строительная в особенности, нуждается в молодых компетентных специалистах и вот это объединение усилий как раз и поспособствует тому, чтобы ребята уже в процессе образовательной деятельности могли овладевать профессиональными навыками, понимать, что сегодня необходимо: как работать с современными материалами, современными инструментами. В ближайшее время отрасль пополнится молодыми профессионалами, которые, я уверен, закрепятся именно в родной губернии», - отметил Александр Фетисов.

Самарская область принимает активное участие в реализации федерального проекта «Профессионалитет». С 2022 года в регионе создано 2 образовательно-производственные центры (кластера) для машиностроительной отрасли (ядро кластера Поволжский государственный колледж, ключевой партнер – ПАО «ОДК-Кузнецов») и транспорта (железнодорожный транспорт) (ядро кластера Самарский государственный университет путей сообщения, ключевой партнер – ОАО РЖД). На очереди – третий, для строительно-энергетической отрасли.

В июне текущего года Самарская область приняла участие в конкурсе на предоставление в 2024 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание господдержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования».

Для участия в конкурсе было подано свыше 280 заявок. В числе 70 победителей конкурсного отбора – Строительно-энергетический колледж (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева.

В 2024 году колледж получит 100 млн. руб. из федерального бюджета для создания образовательно-производственного центра (кластера) для строительно-энергетической отрасли Самарской области. В свою очередь Правительством Самарской области будет обеспечено софинансирование в размере 30 млн. руб., а также софинансирование со стороны работодателей в размере 5,75 млн. рублей. Путем модернизации материально-технической базы на площади более 700 кв. метров будет создан учебно-производственных участок по 12 видам работ.

В состав участка войдут:

- лаборатория информационного сопровождения объектов капитального строительства и ЖКХ;

- лаборатория организации строительного производства;

- полигон эксплуатации и технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

Необходимость создания центра продиктована взаимным стремлением профессионального образования и предприятий строительной отрасли региона к объединению ресурсов для достижения общей цели – преодоления разрыва между квалификационными запросами работодателей и реальным уровнем подготовки выпускников профессиональных образовательных организаций Самарской области.

Работодатели готовы участвовать не только в реализации образовательных программ, но и в их адаптации под конкретные кадровые потребности. Оборудование для практики – такое же, как на производствах, благодаря нацпроекту «Образование».

«Я считаю, что трудоустройство выпускников «Профессионалитета» должно быть стопроцентным. И нам бы хотелось тесно работать с колледжем именно по программам обучения, чтобы студенты выходили действительно с актуальными знаниями», - сказала генеральный директор ассоциации организации строительной отрасли Светлана Демьянова.

Кроме того, программа позволит сократить сроки обучения по рабочим специальностям. Замминистра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова привела конкретный пример: «Раньше по профессии мастера по эксплуатации строительных сетей, инженерных сетей обучались после 9 классов два года 10 месяцев. По программе «Профессионалитет» – год и 10 месяцев, то есть очень существенное улучшение. Работодатели, конечно, этого ждут. Очень своевременное и современное решение».

По согласованию с предприятиями-работодателями определены программы, которые будут трансформированы и реализованы в рамках федерального проекта «Профессионалитет»: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) и Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Результатом проекта станет интеграция системы среднего профессионального образования в непрерывную систему подготовки кадров для предприятий и организаций строительно-энергетической отрасли, синхронизация системы подготовки кадров по специальностям и профессиям, востребованным отраслью, и кадровых потребностей по количеству и качеству трудовых ресурсов.