В Правительстве региона обсудили исполнение планов по жилищному строительству и социальному жилью 

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Реализацию планов на текущий год по вводу жилья, исполнение госпрограмм по предоставлению жилья отдельным категориям граждан и удовлетворение прав участников долевого строительства обсудили на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и команда регионального Правительства уделяют первостепенное внимание развитию строительной отрасли. «Сфера строительства напрямую влияет на повышение качества жизни как всех жителей, так и отдельных семей. Благодаря труду строителей обеспечивается улучшение жилищных условий, создаются новые рабочие места, открываются социально значимые объекты. Наша задача – способствовать и помогать этому. Президент страны Владимир Владимирович Путин нацеливает нас на значительное увеличение объемов жилищного строительства, и мы с вами знаем, что эти поручения утверждены и по стране в целом, и по каждому региону», — отмечал ранее глава региона.

Напомним, в минувшем году в Самарской области планы по строительству жилья были перевыполнены: было введено в эксплуатацию 1,88 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3% превышает запланированный уровень. В этом году перед регионом стоит еще более масштабная задача – ввести в эксплуатацию 2, 192 миллиона квадратных метров жилья.

В рамках программы «Стимул» в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию жилья в объеме 345,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время уже введено почти 130 тысяч квадратных метров.

Отдельно участники совещания обсудили, как в области идет выполнение планов по предоставлению жилья детям-сиротам. За период с 2018 по 2021 годы свой дом обрели более 2700 льготников этой категории. Эта работа является одним из приоритетных направлений деятельности Губернатора и Правительства региона.

Самарская область успешно справилась с планом в минувшем году. Для городов и районов было увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм. Главам муниципалитетов было дано поручение активнее работать с застройщиками, были применены новые механизмы взаимодействия с участниками строительного рынка, в том числе возможность приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика. Кроме того, в минувшем году в регионе впервые был внедрен механизм обеспечения жильем детей-сирот с помощью жилищных сертификатов.

В 2023-м в области предстоит приобрести 591 квартиру для льготников этой категории, 457 из них уже выкуплены муниципалитетами, это 77% от запланированного. Виктор Кудряшов поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в Самаре, Чапаевске, Сызрани, Тольятти.

Потребность в таком жилье остается высокой. Правительство Российской Федерации ставит задачу в 2030 году обеспечить всех очередников из числа детей-сирот квартирами и далее работать в плановом порядке. В Правительстве РФ работают над соответствующей госпрограммой. Председатель областного Правительства поручил активнее взаимодействовать с федеральным центром по привлечению дополнительных федеральных ресурсов на это направление.

В ходе совещания также обсудили решение вопроса восстановления прав участников долевого строительства. За последние годы регион существенно нарастил темпы работы в этом направлении. Главой региона поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков полностью до конца текущего года.

За период с сентября 2017 года по настоящее время в регионе были восстановлены права более 6,5 тысяч семей пострадавших граждан – участников долевого строительства, из числа проблемных исключены более 80 жилых домов. Только за прошлый год из реестра удалось исключить 31 объект. Для сравнения, годом ранее было исключено 14 домов.

«Правительство региона активно работает с федеральным Фондом развития территорий. Это позволяет эффективно решать вопросы дольщиков. Так, пять объектов были исключены из реестра с начала года, по оставшимся восьми домам также найдены решения», — отметил Виктор Кудряшов.

Еще 13 домов находятся в региональном перечне проблемных объектов, по каждому из них также есть четкий план решения вопроса. Это завершение строительства домов с последующей передачей квартир гражданам, компенсирующие выплаты либо предоставление людям жилья в других объектах.