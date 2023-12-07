В Минстрое прокомментировали приостановку строительства «Театральной» в Самаре

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В Минстрое Самарской области прокомментировали приостановку строительства станции метро «Театральная». В ведомстве сообщили, какие работы пришлось временно остановить.

— В адрес ГКУ СО «Управление капитального строительства», являющегося заказчиком, поступили уведомления о приостановке строительных работ от АО «ВТС-9» и АО «ВТС-Метро», выступающими подрядчиками. В их уведомлениях не конкретизируется, о приостановке каких именно работ идет речь, — сообщили в министерстве строительства в ответ на запрос «КП-Самара».

Между тем, по данным ведомства, в настоящее время приостановлены работы по контрактам основного периода из-за изъятия объектов недвижимости, расположенных в зоне строительства метро. Также приостановили работы по выносу сетей на улице Вилоновской, поскольку там требуется корректировка проектно-сметной документации, пишет Самара-КП.

— После получения положительного заключения по скорректированной проектно-сметной документации работы планируется завершить. Об этом подрядчик проинформировал заказчика дополнительно, — отметили в Минстрое.

Напомним, работы по строительству метро в Самаре приостановили в ноябре 2023 года.