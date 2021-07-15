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В микрорайоне Волгарь в Самаре началось строительство новой поликлиники

15 июля 2021 13:46
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В микрорайоне Волгарь в Самаре началось строительство новой поликлиники

В микрорайоне Волгарь в Самаре началось строительство новой поликлиники. Она будет специализироваться на взрослых и детей, в смену принимать 700 посещений.

Как сообщают в министерстве строительства региона, само здание предполагает масштабную инфраструктуру в пять этажей. В проекте предусмотрены облагораживание территории и проект цокольного этажа.

Для медицинской помощи поликлиника будет оборудована хирургическим и инфекционным отделением, услугами врачей узких и общих профилей. Лечение взрослых граждан предусматривает дневной стационар, размещенный на два этажа здания. Для размещения пациентов предусмотрено 28 коек.

Реабилитацию пациенты смогут проходить в самой поликлинике, где будут залы для занятия физкультурой и массажные кабинеты.

В детском отделении планируются блоки инфекционного и педиатрического приема. В клинике также будут работать врачи узкого профиля, предусмотрено отделение для реабилитации маленьких пациентов. Дневной стационар планирует палаты с возможностью размещения МГН и 13 коек.

По проекту, в отделениях будут созданы зоны для беспрепятственного передвижения граждан с ограниченными физическими возможностями и лифты. Строительство объекта находится только на старте, на данном этапе идет установка фундамента в котловане. Окончательно работа должна завершиться в 2023 году, сообщает САМАРА-КП.

ФОТО: Минстрой

 

Теги: "Волгарь" поликлиника

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