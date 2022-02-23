В марте в Самаре снесут больше 10 аварийных домов

146

Департамент управления имуществом Самары приступил к поискам подрядчиков для сноса аварийных домов. В списке 10 адресов:

улица Ивана Булкина, 36а — стоимость контракта составит 3 279 363 рублей, срок для сноса — 45 дней с момента заключения контракта;

улица Олимпийская, 14 — 1 612 443 рублей, 30 дней;

улица Куйбышева/Крупской, 1/24 — 313 402 рублей, 30 дней;

улица Самарская, 14–16, литеры В, В1, В2, В3 — 604 594 рублей, 30 дней;

улица Фрунзе, 38б — 240 953 рублей, 30 дней;

поселок Управленческий, квартал 7, дом № 15и — 1 165 402 рублей, 45 дней;

переулок Ташкентский, 58 — 1 272 954 рублей, 45 дней;

улица Водников, 67а, А1 — 177 152 рублей, 30 дней;

улица Братьев Коростелевых, 92 — 360 392 рублей, 30 дней;

улица Красноармейская, 87б, б1, б2, б3 — 472 526 рублей, 30 дней.

— Подрядчики должны будут демонтировать все конструкции домов, включая подвалы, системы канализации, отопления, водоснабжения и электричества. Компании, которые займутся сносом, выберут в конце февраля 2022 года, — следует из документов на сайте госзакупок.

При этом для Самары утвердили план комплексного развития территорий (КРТ). Он подразумевает снос старых домов и застройку освободившихся территорий. Уже подготовлены 12 лотов. Первые два — 1-й квартал Мехзавода и участок в районе улиц Нагорной, Ставропольской, Советской и Юных Пионеров — выставят на аукцион уже в марте. И как говорят чиновники, к ним уже проявляют интерес иногородние застройщики, пишет 63.ру.

Также под застройку планируют отдать квартал в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской. Застройщику нужно будет расселить и снести 29 жилых домов, чтобы построить новые здания.

При этом требования к застройке таких площадок будут более свободные, нежели на остальной территории города.