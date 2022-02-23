В марте в Самаре снесут больше 10 аварийных домов

Департамент управления имуществом Самары приступил к поискам подрядчиков для сноса аварийных домов. В списке 10 адресов:
— Подрядчики должны будут демонтировать все конструкции домов, включая подвалы, системы канализации, отопления, водоснабжения и электричества. Компании, которые займутся сносом, выберут в конце февраля 2022 года, — следует из документов на сайте госзакупок.
При этом для Самары утвердили план комплексного развития территорий (КРТ). Он подразумевает снос старых домов и застройку освободившихся территорий. Уже подготовлены 12 лотов. Первые два — 1-й квартал Мехзавода и участок в районе улиц Нагорной, Ставропольской, Советской и Юных Пионеров — выставят на аукцион уже в марте. И как говорят чиновники, к ним уже проявляют интерес иногородние застройщики, пишет 63.ру.
Также под застройку планируют отдать квартал в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской. Застройщику нужно будет расселить и снести 29 жилых домов, чтобы построить новые здания.
При этом требования к застройке таких площадок будут более свободные, нежели на остальной территории города.