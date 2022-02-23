Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.42
3.65
EUR 90.88
3.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В марте в Самаре снесут больше 10 аварийных домов

23 февраля 2022 12:22
146
В марте в Самаре снесут больше 10 аварийных домов

Департамент управления имуществом Самары приступил к поискам подрядчиков для сноса аварийных домов. В списке 10 адресов:

  • улица Ивана Булкина, 36а — стоимость контракта составит 3 279 363 рублей, срок для сноса — 45 дней с момента заключения контракта;
  • улица Олимпийская, 14 — 1 612 443 рублей, 30 дней;
  • улица Куйбышева/Крупской, 1/24 — 313 402 рублей, 30 дней;
  • улица Самарская, 14–16, литеры В, В1, В2, В3 — 604 594 рублей, 30 дней;
  • улица Фрунзе, 38б — 240 953 рублей, 30 дней;
  • поселок Управленческий, квартал 7, дом № 15и — 1 165 402 рублей, 45 дней;
  • переулок Ташкентский, 58 — 1 272 954 рублей, 45 дней;
  • улица Водников, 67а, А1 — 177 152 рублей, 30 дней;
  • улица Братьев Коростелевых, 92 — 360 392 рублей, 30 дней;
  • улица Красноармейская, 87б, б1, б2, б3 — 472 526 рублей, 30 дней.

— Подрядчики должны будут демонтировать все конструкции домов, включая подвалы, системы канализации, отопления, водоснабжения и электричества. Компании, которые займутся сносом, выберут в конце февраля 2022 года, — следует из документов на сайте госзакупок.

При этом для Самары утвердили план комплексного развития территорий (КРТ). Он подразумевает снос старых домов и застройку освободившихся территорий. Уже подготовлены 12 лотов. Первые два — 1-й квартал Мехзавода и участок в районе улиц Нагорной, Ставропольской, Советской и Юных Пионеров — выставят на аукцион уже в марте. И как говорят чиновники, к ним уже проявляют интерес иногородние застройщики, пишет 63.ру.

Также под застройку планируют отдать квартал в границах улиц Ставропольской, Советской, Нагорной, Пугачевской. Застройщику нужно будет расселить и снести 29 жилых домов, чтобы построить новые здания.

При этом требования к застройке таких площадок будут более свободные, нежели на остальной территории города.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
36
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022  13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
101
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022  12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
106
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022  11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
173
Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 
22 февраля 2022  20:31
Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции
1064
Весь список