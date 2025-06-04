в мае на рынке вторичного жилья Самары сократилось количество предложений и снизились цены

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По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в мае 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно выросла в цене. Стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась в среднем по миллионникам на 0,2% — до 142 000 рублей, что можно считать стагнацией. Стагнация медианной цены метра сопровождался незначительным снижением предложения — на 0,7% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам.

В мае 2025 года на вторичном рынке Самары медианная цена квадратного метра составила 116 000 рублей — это на 0,8% ниже, чем в апреле. Количество доступных предложений сократилось на 7,1% за месяц. Медианная полная стоимость готовой квартиры в Самаре составила 5,8 млн рублей, а медианная площадь — 49,6 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+2,2% до 108 000 руб), на втором месте – Москва (+1,5% до 364 000 руб), на третьем – Воронеж (+1% до 107 000 руб).

Динамика цен, близкая к стагнации (колебания от -0,5% до +0,5%), на вторичном рынке зафиксировано в 9 из 16 российских мегаполисов — в Казани (+0,3% до 186 000 рублей), Краснодаре (+0,3% до 123 000 рублей), Екатеринбурге (+0,2% до 125 000 рублей), Челябинске (+0,2% до 100 000 рублей), Нижнем Новгороде (0,0% — до 139 000 рублей), Волгограде (-0,2% до 96 000 рублей), Омске (-0,3% до 106 000 рублей), Красноярске (-0,3% — до 122 000 рублей) и Ростове-на-Дону (-0,5% до 123 000 рублей).

«В конце весны вторичный рынок перешел к стагнации после активности предыдущих месяцев, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — Некоторые участники рынка традиционно снижают свою активность в летний период, а также ожидают решений Банка России по ключевой ставке. Это основное событие, которое многие эксперты ожидают в течении ближайших месяцев. Даже смягчение риторики регулятора и намеки на скорое снижение ставки могут привести к росту интереса к рынку. Однако в преддверии заседания по ключевой ставке остается лишь наблюдать за решением Банка России».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1,5% за месяц — до 364 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,8% — до 215 000 руб./кв. м), Казань (+0,3% — до 186 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (0,0% — до 139 000 руб./кв. м) и Екатеринбург (+0,2% — до 125 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются только в Волгограде (-0,2% — до 96 000 руб./кв. м).