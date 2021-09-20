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Они находятся в границах участка между улицами Центральной и Таганской.

В Куйбышевском районе Самары снесут 13 аварийных домов, попавших в программу по расселению ветхого и аварийного жилья. Все дома расположены в поселке Киркомбинат. Они были построены в 1933 – 1958 гг.

В проектной документации по планировке участка в границах улиц Центральной и Таганской сообщается, что по части территории проектирования проходит зона планируемого размещения пассажирской канатной дороги, идущей к “Южному городу2. Там планируется застройка, и среди планируемых объектов значится детский сад.

Вопрос вынесут на публичные слушания, намеченные на 4 октября 2021 года, пишет СитиТраффик.