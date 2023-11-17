В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в путешествие по стране, чтобы выяснить, где на Руси жить хорошо и счастливо.
На телеканале «Пятница» вновь расскажут про Самарскую область
Все конкурсные этапы пройдут до 17 ноября, а имена победителей Премии мы узнаем 18 ноября 2023 года.
«Студент года. IT»: как стартовали конкурсные этапы Премии 
За последние несколько лет на территории региона по инициативе главы области введены значимые меры поддержки семей с детьми.
Многодетная семья из Кошкинского района переехала в свойдом благодаря господдержке
В России запустят аналог «Евровидения».
В России хотят запустить аналог «Евровидения»
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

17 ноября 2023 13:17
133
В Госдуме объяснили рост цен на жилье в России

Рост цен на недвижимость в России связан со значительно подорожавшим долларом, из-за чего компании стали платить намного больше за строительные материалы: цемент, кирпич, сталь и прочее.

Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Николай Арефьев.

«ЦБ и отчасти правительство делают вывод о том, что жилье подорожало из-за льготной ипотеки: ей воспользовались многие граждане, это сразу повысило цены на рынке, ведь чем выше спрос, тем выше цены. Но проблема не в этом, льготная ипотека была давно. Всему виной дорогой доллар», — уверен Арефьев.

По словам депутата, российские компании закупают большое количество строительных материалов, торговые отношения при этом ведутся исходя из курса доллара.

«Поэтому подорожало все: кирпич, сталь, цемент. Импорт слишком большой. Кроме того, есть такой эффект, что, когда мы закупаем дорогой цемент за рубежом, местные производители говорят: “А чем мы хуже?”. И выводят цены на тот же уровень. Так что необходимо заняться курсом рубля», — подчеркнул политик.

Никаких новых льгот на приобретение недвижимости, как сказал Арефьев, на данный момент не планируется. Более того, он не исключил сокращение уже существующей льготной ипотеки.

Но, если прекратить льготную ипотеку, рынок жилья упадет, разорятся строительные компании, появятся обманутые дольщики, ипотечники. Возможно, будут думать над тем, как ограничить ее так, чтобы не платить дольщикам. Пока сложно сказать, какие именно меры вынашивает правительство.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года цены на новостройки в России выросли на 90 процентов. Глава ЦБ выразила обеспокоенность складывающейся ситуацией и предупредила, что это сопровождается ростом цен на жилье и снижением качества кредитов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
189
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
438
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
598
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
846
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
530
Весь список