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В феврале новостройки Самары продавались за 126 000 руб/кв.м

27 февраля 2025 10:14
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в феврале новостройки Самары продавались за 126 000 руб/кв.м

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в первые три недели февраля относительно полного января в среднем по российским городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке начала стагнировать. В феврале медианная цена метра в новостройках миллионников находится на уровне 180 000 рублей, за месяц она снизилась на 0,1%. Медианная полная цена за месяц не изменилась и осталась на уровне 9 млн рублей. При этом почти в половине мегаполисов отмечается более значительное сокращение цены.

В Самаре медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 126 000 рублей. За месяц она увеличилась всего на 0,1%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 7,5 млн рублей. Средняя площадь лота в Самаре составляет 60,1 кв.м.

Медианная стоимость метра в новостройках сократилась за последний месяц в следующих городах: Красноярске (-3,6% до 143 000 рублей), Краснодаре (-3,6% до 150 000 рублей), Ростове-на-Дону (-1,2% до 143 000 рублей), Санкт-Петербурге (-0,7% до 279 000 рублей), Уфе (- 0,6% до 158 000 рублей), Перми (-0,4% до 156 000 рублей).

«Мы наблюдаем возвращение покупательской активности на рынок недвижимости после традиционного снижения в начале года, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - В феврале наметилась стагнация цен на первичном рынке в крупных городах, что обусловлено возвращением в экспозицию объявлений, которые были временно сняты с продажи в январе. Также на рынок влияет и решение Центрального Банка сохранить ключевую ставку, которое было принято 14 февраля. Это скорее позитивный сигнал, который временно снизит давление на рынок и позволит как покупателям, так и продавцам более уверенно планировать сделки. Однако мы не ждем значительного роста спроса на новостройки, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до -1% в месяц».

В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в феврале 2025 года увеличилось на 4,9% относительно января, что связано с возвращением активности девелоперов к стандартным объемам после завершения новогодних праздников.

В феврале миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра стали Москва (+1,8% за месяц до 397 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (-0,7% до 279 000 р/кв.м), Казань (+2,3% до 234 000 р/кв.м), Нижний Новгород (-0,7% до 185 000 р/кв.м) и Новосибирск (+5,3% до 167 000 р/кв.м).

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