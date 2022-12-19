В Ейске полностью демонтировали четвертый подъезд дома, пострадавшего при ЧП с самолетом

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Подрядчики полностью демонтировали четвертый подъезд многоквартирного дома в Ейске, во дворе которого произошло ЧП с самолетом, начаты работы по разбору первого подъезда. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края, передает ТАСС.

Ранее специалисты также полностью демонтировали наиболее поврежденный третий подъезд многоквартирного дома.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал в своем Telegram-канале, что основные восстановительные работы в доме планируют завершить в мае 2023 года. Демонтажные работы будут проводиться в подъездах с первого по четвертый включительно, затем их восстановят. Общая площадь восстановительных работ превысит 7 тыс. кв. м.

Вечером 17 октября в жилом массиве Ейска упал самолет Су-34. Как заявили в Минобороны, причиной стало возгорание одного из двигателей при взлете. Разлившееся при крушении топливо загорелось, огонь перекинулся на жилую многоэтажку, в результате начался пожар с первого по девятый этажи. Летчики катапультировались. Погибли 15 человек, пострадали более 20. Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Фото: t.me/opershtab23