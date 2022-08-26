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В домах Самары, расположенных в зоне строительства новой автомобильной развязки, установят шумозащитное остекление

26 августа 2022 18:05
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Их отличают особенности конструкции, иная толщина стекла, большее количество воздушных камер, другое качество материалов.

Владельцам квартир в домах, попадающих в зону строительства автомобильной развязки в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии, установят шумозащитные стеклопакеты. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания, которое провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Строительство двухуровневой транспортной развязки с эстакадой по улице Ново-Садовой ведется в рамках второго этапа работ по реконструкции автомобильной дороги на участке от улицы Полевой до проспекта Кирова. Это одно из мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работы по реконструкции участка идут с опережением графика. Ход работ находится на личном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии предусматривает устройство путепровода в 575 метров и автомобильной дороги общей протяженностью 1,2 км. Здесь также будут сделаны тротуары, освещение, выполнено благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Основные строительные работы начались в мае 2021 года. Уже в июле текущего года июле строители завершили монтаж всех 288 балок и приступили к подготовке устройства конструктивных слоев дорожной одежды. Позади выполнение значительного объема работ по бурению свай, монтажу подпорных стен, опалубке, бетонированию, армированию, переустройству теплосетей.

На развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии будет шесть полос движения, по три полосы в каждом направлении. Строительство эстакады на слиянии основных транспортных потоков Самары позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть в этом районе города.

Открытия движения на одном из самых оживленных перекрестков областного центра с нетерпением ждут жители Самары.

Вместе с тем, строительство доставляет неудобства жильцам многоэтажных домов, расположенных возле торгового центра «Апельсин». Граждане обратились в Правительство региона с жалобами на шум из-за строительства магистрали. Людей также беспокоит, что с вводом объекта уровень шумовой нагрузки повысится из-за более интенсивного движения транспорта. В настоящее время пропускная способность дороги составляет 55 000 автомобилей в сутки, в перспективе она может увеличиться до 98 000.

Руководитель Государственной экспертизы проектов в строительстве Александр Балашов доложил, что проект реконструкции предусматривает шумозащитное остекление торцевых и фасадных частей жилых зданий, попавших в зону строительства. Перед проектированием развязки был выполнен анализ шумовой нагрузки, специалисты установили, что для отдельных домов уровень шума действительно превышает норму.

Обычные стеклопакеты в таких случаях заменяют на шумозащитные. Их отличают особенности конструкции, иная толщина стекла, большее количество воздушных камер, другое качество материалов. Звукоизоляция окон, которые планируют установить на Ново-Садовой, достигает 30 дБ, в отличие от обычных, которые обеспечивают звукоизоляцию на уровне 20 дБ. Шумозащитное остекление предусматривает также установку систем пассивных проветривателей.

Специалисты составили список домов, для которых предусмотрено шумозащитное остекление. Он включен в проектную документацию по реконструкции объекта. В настоящее время строители обходят квартиры и производят замеры оконных проемов, работы по остеклению начнутся в сентябре. Завершить их необходимо до ввода объекта в эксплуатацию.

В то же время, на разных этажах жильцы испытывают различные по интенсивности шумовые нагрузки, кроме того, не всем владельцам квартир звуки движущегося транспорта доставляют дискомфорт.

«Замена будет производиться бесплатно для граждан, поскольку проектом уже предусмотрен этот вид работ. Собственники квартир имеют право отказаться от замены остекления на шумозащитное по собственному желанию», – пояснил председатель областного Правительства.

 

Фото из открытых источников

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