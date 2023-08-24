В большинстве городов квартиры в новостройках за 2 года стали меньше

Эксперты Циан.Аналитики изучили динамику средних метражей квартир в активном предложении на первичном рынке крупных (от 500 тыс. человек) городов России и составили рейтинг локаций с самыми просторными и компактными лотами.
- Средняя площадь квартиры в активном предложении на первичном рынке крупных городов РФ - 52,2 кв.м.
- Самый низкий метраж - в Санкт-Петербурге, Краснодаре и Набережных Челнах, самые просторные лоты - в Махачкале, Пензе и Ярославле.
- За 2 года в большинстве крупных городов РФ средние площади квартир в активном предложении снизились. В среднем по анализируемым локациям лоты стали компактнее на 3 кв.м. Наибольшее снижение в Ульяновске, Воронеже и Краснодаре. В 7 городах средние площади заметно увеличились.
- С начала 2023 г. в Санкт-Петербурге снижение средних площадей квартир в активном предложении прекратилось, в Москве тренд на уменьшение метражей пока что продолжается, хотя темпы уже не такие высокие, как в 2021-2022 гг. В регионах ситуация различается, но в большинстве сохраняется тренд на снижение средних площадей.
- Чаще всего встречаются города, где метражи за 2 года снизились и теперь меньше, чем в среднем по анализируемым локациям.
- Нет ни одного миллионника, где бы за 2 года средняя площадь квартиры в активном предложении увеличилась.