в 2024 году на вторичном рынке вырос спрос на студии

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По сравнению с 2023 годом интерес к покупке квартир на вторичном рынке России сильнее всего увеличился в Москве, Севастополе, Калининграде и Новосибирске.

Специалисты «Авито Недвижимости» подвели итоги 2024 года на рынке вторичной недвижимости в России. Среди городов, попавших в исследование платформы, самый большой выбор квартир на вторичном рынке был представлен в Москве — здесь продавали 8% от всех объектов. Доля Санкт-Петербурга в структуре предложения составила 5%, Краснодара и Тюмени — по 4%, Ростова-на-Дону — 3%.

В 2024 году баланс предложения на вторичном рынке удалось сохранить за счет перераспределения фокуса с роста количества уникальных объявлений в пользу увеличения сроков экспозиции вторичного жилья. Изменения в предложении происходили под влиянием нескольких факторов. Во-первых, выросла активность на рынке долгосрочной аренды — найм жилья стал временным решением жилищного вопроса для части россиян. В результате, многие собственники на фоне текущих рыночных ставок приняли решение сдавать квартиры в аренду вместо продажи. Во-вторых, некоторые собственники отложили приобретение новой недвижимости и не выставляли на продажу свои объекты.

Более широкий выбор на платформе в конкретный момент времени подтверждают данные декабря 2024 года — предложение оказалось на 6% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Положительная динамика зафиксирована в 36 из 45 городов исследования. Сильнее всего выбор увеличился в Омске (+44%), Улан-Удэ (+39%), Кемерове (+29%), Самаре (+28%), Челябинске (+23%), Томске и Ярославле (+21% в каждом). В Москве предложение выросло на 9%.

В 2024 году интерес к покупке студий увеличился на 5% по сравнению с 2023 годом. Активность на вторичном рынке стимулировали сделки за собственные средства и альтернативные сделки. В том числе желанием покупателей обойтись без привлечения ипотеки объясняется рост спроса на студии — самый компактный и наиболее доступный формат жилья.

В Москве спрос на вторичное жилье увеличился на 9%, отдельно на студии — на 18%. Это связано в том числе с ограничением на строительство квартир до 28 кв. м, которое было введено в 2024 году. Среди других городов исследования активность на вторичном рынке жилья выросла в Севастополе (+7%), Новосибирске (+6%), Калининграде (+5%), Туле и Екатеринбурге (+2%), а также Санкт-Петербурге (+1%).

После завершения 1 июля 2024 года массовой льготной ипотеки на новостройки часть потенциальных покупателей первичного жилья перешла на вторичный рынок. В декабре 2024 года по сравнению с июнем 2024 года спрос на готовое жилье вырос в 15 городах исследования. Сильнее всего интерес к покупке такого жилья увеличился в Грозном (+44%), Симферополе (+25%), Махачкале (+20%), Кемерове (+19%), Тюмени (+15%), Новосибирске (+14%) и Москве (+10%). По сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024 года спрос на вторичное жилье вырос на 13%.

По итогам 2024 года жители страны чаще всего искали на платформе двухкомнатные квартиры — доля от общего спроса составила 33%. Вторыми по популярности оказались «однушки» (29%), далее идут трехкомнатные квартиры (20%).

В 2024 году дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,7 млн рублей), Ижевске (3,8 млн рублей), Ульяновске (3,9 млн рублей), Брянске (4 млн рублей), Астрахани и Липецке (по 4,3 млн рублей). Самые высокие средние цены по итогам года были зафиксированы в Москве (31,9 млн рублей), Сочи (14,5 млн рублей), Санкт-Петербурге (11,1 млн рублей) и Севастополе (8,5 млн рублей). Отдельно в Самаре средняя цена квартир на вторичном рынке составила 6,1 млн рублей. Информация по другим городам и средние цены на однокомнатные квартиры представлены на графике.