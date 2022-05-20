В 2022 году из аварийного жилого фонда в комфортные квартиры переедут более 4800 человек

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20 мая 2022 года первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, представители областного минстроя, главы муниципальных образований в режиме видеоконференцсвязи.

Главной темой совещания стала реализация мероприятий государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года в части заключения муниципальных контрактов. Проблема переселения людей из аварийных домов в комфортное жилье находится на постоянном контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья – одна из наиболее сложных задач, стоящих в текущем году перед регионом. У нас очень серьезные объемы переселения, в целом по Самарской области только в этом году нужно переселить почти 4900 человек с 79 тысяч квадратных метров. Это очень большие показатели, для сравнения - за предыдущие три года было расселено 107 тыс. кв.м. аварийного жилья. В то же время в 2022 году необходимо заключить контракты еще более чем на 150 тысяч квадратных метров. Это те квартиры, которые мы предоставим людям в 2023-2024 годах. То есть примерно 10% от объема жилья, которое вводится в многоквартирных домах, мы должны забирать под нужды переселения из аварийного жилья. Вторая крайне важная задача – обеспечение жильем детей-сирот. Это вопросы, требующие сегодня самого пристального внимания», - обратился к участникам совещания Виктор Кудряшов.

Руководитель областного минстроя рассказал, что в целях ускорения процесса заключения муниципальных контрактов муниципалитеты в настоящее время принимают решения о возможности заключать контракты на приобретение жилых помещений у единственного поставщика, заключить их планируется до 1 июня текущего года. В текущем году для ускорения расселения в планах приобрести более 4 тысяч жилых помещений на общую расселяемую площадь 153 тысячи квадратных метров. Это объемы 2021, 2022, 2023 годов.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подлежит расселить более 24 тысяч граждан (из аварийного жилого фонда свыше 385 тысяч кв. м.). Как сообщил Николай Плаксин, к маю расселено более 6 тысяч граждан (66% от планового показателя нацпроекта на 2022 год).

До конца 2024 года осталось расселить 17,7 тысяч человек из аварийного жилого фонда общей площадью 278 тысяч кв. м.

В шести муниципальных образованиях (города Самара, Сызрань, Чапаевск, Отрадный, Похвистнево, Октябрьск, Кинель-Черкасский район) строятся дома под расселение в текущем году порядка 52 тысяч кв.м, показатель расселения планируется достигнуть к началу декабря 2022 года. В Волжском, Безенчукском районах, Самаре и Сызрани уже есть построенное и переданное в муниципальные образования жилье. Здесь ведется работа, направленная на ускорение процесса переселения.

Все муниципальные образования до 15 июня должны заключить контракты по квартирам, которые будут куплены в 2022 году. До 1 августа необходимо завершить переговоры с застройщиками по заключению контрактов на приобретение жилья в 2023-2024 годах. Главы муниципалитетов, где есть программы переселения из аварийного фонда, доложили о проделанной работе.

«Со стороны Правительства области сделано всё возможное для содействия муниципалитетам. Регулярно проводим штабы с участием застройщиков, провели с ними отдельные встречи, получили подтверждение готовности заключать контракты как на текущий год, так и на перспективный период. Постановлением областного Правительства пересмотрели нормативную цену, в которой учтено удорожание, дифференцировав ее по муниципалитетам. Предлагаем застройщикам авансирование в размере 100% от стоимости контракта при долевом строительстве и 70% - при договоре купли-продажи будущей вещи. Дали возможность главам территорий заключать контракты на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, для детей-сирот с единственным поставщиком. Кроме того, в ближайшие дни до министерства строительства области будут доведены дополнительные средства, которые будут переданы муниципалитетам по допсоглашениям. То есть контракты технически обеспечены финансовыми ресурсами в полном объеме», - подчеркнул председатель Правительства региона.

Что касается обеспечения жильем детей-сирот, в этом году необходимо приобрести 386 квартир для этой категории, на сегодняшний день приобретено 58. Полностью выполнил задачу Сызранский район. Есть муниципалитеты с отставанием от запланированного графика. «Пока далеко не все справляются с этой задачей. Подчеркну, что спрос за нее особый. Продолжайте переговоры с застройщиками, все условия для работы у вас есть», - обратился к главам муниципальных образований первый вице-губернатор.

В завершение совещания участники затронули тему комплексного развития территорий в городском округе Самара. Основными территориями запуска первой очереди внедрения механизма КРТ стали 34 квартала, объединенные в 13 лотов. С 18 мая запущена первая процедура аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории первого квартала поселка Мехзавод в Красноглинском районе. С сегодняшнего дня принимаются заявки.

«Тематика развития территорий по новому законодательству может быть востребована во многих муниципалитетах, особенно в городских округах. В КРТ есть достаточно привлекательные для застройщиков инструменты. Прошу глав Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска изучить опыт администрации городского округа Самары. Несомненный плюс программы в использовании действующих коммуникаций, объектов благоустройства, фактически новые районы строятся на базе территорий, занятой главным образом ветхим и аварийным фондом. Самое главное - появляется возможность переселять людей из ветхих домов в тот же район, где они жили раньше», - заключил глава регионального кабмина.

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