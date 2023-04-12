ЦБ РФ заявил о "нехороших тенденциях" на рынке ипотеки

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Застройщики с рискованными низкими ставками по ипотеке создали "нехорошие тенденции", заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Внутри ипотечного портфеля есть нехорошие тенденции", – сказала она, выступая в Госдуме​​​, пишет РИА Новости. Застройщики предлагают ипотеку с кешбэком под 0%. "Это по сути маркетинг, который маскирует завышение цен на жилье, для заемщиков рискованную ипотеку с низким первоначальным взносом, с залогом по завышенной цене", – сказала Набиуллина.

ЦБ принимает меры, чтобы остановить такие "рискованные тенденции в ипотеке", – отметила она. По словам Набиуллиной, возможно "нужны будут законодательные решения". Ранее Банк России сообщил, что ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками: с конца мая по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы.

Выдача ипотеки в России приблизились к уровню прошлого года, "когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок", – отметил ранее вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин, пишет Смотрим.

Сумма ипотечных кредитов, выданных в 2023 году, превысит 5 триллионов рублей после 4,8 триллиона рублей в 2022 году, прогнозируют в ВТБ.