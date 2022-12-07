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Торги на строительство 1-й очереди Центральной в Самаре признали несостоявшимися

7 декабря 2022 14:42
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Торги на строительство 1-й очереди Центральной признали несостоявшимися

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области нашло подрядчика для строительства новой транспортной артерии. 

Чиновники искали компанию для возведения первого этапа магистрали Центральной. Стоимость контракта оценили в 8,6 миллиарда рублей. Срок выполнения работ — с 1 июня 2023 года по 1 ноября 2025 года.

И вот 5 декабря организатор аукциона разместил на сайте госзакупок документ с их результатами. Участником была одна единственная компания:

— До конца срока подачи заявок пришла единственная заявка, и комиссия рассмотрела ее. Несмотря на то, что электронный конкурс признан несостоявшимся, подрядчик был выбран, — следует из документов.

Победитель, которого выбрали для возведения первой части магистрали, в документах госзакупках не указан.

Помимо обустройства дороги, ему предстоит сделать два путепровода:

на пересечении проспекта Карла Маркса и железнодорожных путей, в районе станции Дачная;

на пересечении магистрали Центральной и улицы Садовой в поселке Петра-Дубрава.

После завершения первого этапа власти планируют приступить ко второму. Он предусматривает реконструкцию проспекта Карла Маркса на участке от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова, пишет 63.ру.

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