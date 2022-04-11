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Темпы расселения не снижаются: за год почти 2000 самарцев переселены из аварийного жилья

11 апреля 2022 16:38
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Расселение жителей Самарской области из аварийного и ветхого жилья идет согласно запланированным показателям.

Строительная отрасль испытывает трудности в связи с санкционным давлением, тем не менее, расселение жителей Самарской области из аварийного и ветхого жилья идет согласно запланированным показателям. На сегодняшний день в рамках III этапа (2021-2022) госпрограммы уже переселены 1909 человек из 817 аварийных жилых домов. Это – 43 % от общего запланированного объема на III этап программы.

Государство предпринимает меры, чтобы обеспечить жителей по всей России качественным и безопасным жильем, в связи с этим программы по расселению не замораживаются, а получают дополнительную поддержку из федерального бюджета.

«Второго апреля Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому у регионов появится возможность сохранить темпы расселения аварийного жилья. Правительство планирует достигнуть таких результатов за счет перераспределения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это очень важная и своевременная мера, которая позволит ускорить расселение людей из аварийного фонда, невзирая на существующие трудности и поддержит строительную отрасль в регионе», – отметил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Корректировка позволит регионам уже сейчас использовать средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы для сокращения непригодного для проживания фонда.

Что очень важно, регионы получили право рассчитывать стоимость расселения аварийного жилья исходя из текущей средней рыночной стоимости одного квадратного метра. До сих пор они пользовались показателями 2019 года.

Выступая с отчетом перед Госдумой, Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что расселение граждан из аварийного жилья идет опережающими темпами. В целом по стране смогли переехать из непригодных для жизни домов 132 000 человек.

Как рассказали в Министерстве строительства Самарской области, на территории региона в 2022 году реализуется III этап (2021-2022) и стартует IV этап (2022-2023) государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2024 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На сегодняшний день в рамках III этапа уже переселены 1909 человек из 817 аварийного жилья общей площадью более 32,3 тыс. кв. метров. Это – 43 % от общего запланированного объема на этот этап государственной программы. В госпрограмму включены около 10 тыс. жилых помещений, признанных непригодными для проживания, общей площадью 385 тыс. кв. метров.

Следует отметить, что программа по переселению граждан рассчитана до 2024 года включительно. Всего в программе участвуют 23 муниципальных образования региона. За это время расселят более 24 тыс. человек.

Напомним, на сегодняшний день в России действует программа расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. По поручению Президента в настоящее время формируется новая программа. Она предполагает расселение граждан, чье жилье было признано аварийным после 1 января 2017 года. В федеральном бюджете на ближайшие два года на эти цели предусмотрено 45 млрд рублей.

 

Фото:    pixabay

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