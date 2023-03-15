Строительство детского сада в Промышленном районе Самары идет по графику

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Елена Лапушкина проверила ход строительства детского сада в Промышленном внутригородском районе в границах проспекта Кирова, Московского шоссе, улиц Стара-Загора и Воронежской.

Строительство детского общеобразовательного учреждения, рассчитанного на 240 мест, реализуется в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и приближает решение задачи обеспечить до конца 2023 года стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В образовательном учреждении для детей ясельного возраста предусмотрено 80 мест.

«Строительство этого детского сада контролирую регулярно. Каждый раз вижу, что работа идет по графику, по некоторым позициям даже с опережением. Все обещанные подрядчиком работы ведутся, увеличено количество людей, задействованных в строительных работах. Рассчитываем, что ввод объекта в эксплуатацию состоится в намеченный срок», - отметила Елена Лапушкина.

На данном этапе строительная готовность объекта составляет почти 40%. Полностью выполнены работы по устройству фундамента и оснований, возведению несущих конструкций, наружных кирпичных стен и ограждающих конструкций. В апреле планируется завершить устройство дренажа и гидроизоляции фундаментов и оснований. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем отопления, электроснабжения, вентиляции. Сейчас на объекте задействовано 6 единиц техники и 56 человек.

Фото: администрация Самары