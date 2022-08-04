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Строительство Волжского моста и обхода Тольятти идет по графику

4 августа 2022 12:17
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Строительство Волжского моста и обхода Тольятти идет по графику

В Самарской области продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта – строительства обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Возведение новой трассы и моста в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» - самый крупный проект в России, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства.
Напомним, строительство стратегического для региона объекта стало возможным благодаря инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина. Проект включен в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры и федеральный проект «Европа – Западный Китай», в стратегию пространственного развития Российской Федерации и транспортную стратегию страны.
Самая масштабная стройка области находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова и председателя областного Правительства. Ход строительства, возникающие вопросы и пути их решения обсуждаются практически в ежедневном режиме с руководством профильных министерств, АО «КК «Обход Тольятти», АО ДСК «Автобан», АО «Дороги и мосты».

Реализация проекта идет в соответствии с утвержденным графиком. На объекте задействовано 2986 человек, 590 единиц техники, 72 плавсредства. Помимо основного мостового перехода через Волгу, проект предусматривает возведение 39 мостов и путепроводов трассы «Обход Тольятти», на 37 из них полным ходом идут работы. Продолжается сборка пролетных строений и работы на всех 26 опорах основного мостового перехода через Волгу. Выполнена надвижка трех пролетных строений на правом берегу реки и пяти – на левом.
На 100% завершены переустройство электросетей ПАО «МРСК Волги» и магистрального газопровода «Уренгой-Петровск». Полностью выполнено устройство песчаного слоя основания подходов к мосту.
На прошлой неделе была выполнена надвижка пролетного строения в рамках одного из ключевых этапов строительства – возведения эстакады над коммуникациями ПАО «ТольяттиАзот».
«Сегодня нам благодаря усилиям Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова и Правительства региона удалось привлечь на строительство объекта финансовые ресурсы на максимально льготных условиях, более выгодных, чем это предполагалось при заключении концессионного соглашения. Решением Правительственной комиссии (штаба) по региональному развитию РФ под председательством Марата Шакирзяновича Хуснуллина в прошлый четверг Самарской области было одобрено предоставление инфраструктурного бюджетного кредита в объеме 9, 146 миллиарда рублей. Это средства мы берем под 3% годовых, это существенно ниже ключевой ставки Центрального банка, со сроком погашения в течение 12 лет», - отметил Виктор Кудряшов.
Напомним, практику предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов для опережающего развития инфраструктуры поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин, и Самарская область привлекла эти деньги на строительство станции метро «Театральная» и на строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

Кроме того, решением Правительственной комиссии по региональному развитию ранее было одобрено выделение 24 миллиардов рублей концессионеру – концессионному обществу «Обход Тольятти», которое является оператором проекта, также по льготной ставке под 4,5% годовых. «Это тоже значительно выгоднее тех условий, на которых предполагалось привлекать заемное банковское финансирование», - прокомментировал глава регионального кабинета министров.
Кроме того, в настоящее время готовится постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление региону 19,5 миллиарда рублей на компенсацию роста стоимости основных строительных материалов, которое произошло в период с 2019 года.
«Комплекс этих решений позволяет обеспечить стабильное финансирование проекта, сохранение набранных темпов работ, их соответствие намеченному графику», - подчеркнул Председатель областного Правительства.
Напомним, работы на объекте стартовали в декабре 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км, а протяженность новой дороги - 99 км. В настоящее время готовность объекта в целом составляет 57,9%.

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