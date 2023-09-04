Строительство театра «Грань» в Новокуйбышевске идет в хорошем темпе

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Ход строительства и вопросы ввода в эксплуатацию нового здания театра «Грань» обсудили в Новокуйбышевске, на строительной площадке объекта. Совещание, в котором приняли участие министр строительства региона Михаил Асеев, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, представители проектировщика, компании-подрядчика, глава городского округа Новокуйбышевск Сергей Марков и художественный руководитель театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе, провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Напомним, инициативу строительства нового современного здания для театра-студии Новокуйбышевска, неоднократного лауреата конкурса «Золотая маска», поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Новое здание будет возведено на улице Дзержинского, в сквере «Слава труду» Новокуйбышевска. Здание будет переменной этажности – в четыре и пять этажей. Общая площадь театра составит более 8,6 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся три сценические площадки: основной зал на 200 мест, историческая сцена на 80 зрителей, малый зал на 88 зрителей, выставочное пространство, репетиционные залы.

При поддержке Правительства региона был решен большой комплекс вопросов: подбор и оформление земельного участка, проектирование здания, технологические присоединения к инженерным сетям. Средства на проектирование и строительство были предусмотрены в областном бюджете. Работы стартовали летом прошлого года.

В настоящее время закончено строительство коробки здания, завершены кровельные работы. 15 сентября строители планируют закрыть тепловой контур объекта, в октябре завершить утепление фасада. В настоящее время идет монтаж декоративных элементов фасада в соответствии с проектом здания театра, начинаются отделочные работы.

Строители работают над благоустройством территории. Все готово для строительства чаши фонтана, которому предстоит стать основным архитектурным сооружением будущего сквера возле новой «Грани».

На совещании обсудили вопросы соблюдения графика работ, их качества, поставок театрального оборудования, «увязки» монтажа сложного специального оборудования с отдельными этапами отделки.

Встреча продолжилась в администрации Новокуйбышевска, где участники совещания рассмотрели вопросы функционирования театра как учреждения культуры Самарской области. Напомним, недавно «Грань» получила статус государственного драматического театра областного подчинения. Соответствующее постановление Правительства Самарской области председатель кабмина Виктор Кудряшов подписал 24 августа 2023 года.

«Я давно мечтал построить профессиональный театр. Коллектив, которым я руковожу 12 лет, был создан в далеком 1970 году и до недавнего времени считался структурным подразделением Дворца культуры города Новокуйбышевска, любительским театром. Но все эти годы в этом коллективе работают профессиональные актеры. И на спектакли приезжают зрители не только Самарской области, но и со всей России. Мы каждый день доказываем, что имеем право называться настоящим театром. Нас узнали и полюбили зрители, в нас поверил наш Губернатор Дмитрий Азаров. При его поддержке в 2022 году начато строительство нового здания для будущего театра «Грань». И совсем недавно Правительством Самарской области подписано Постановление о присвоении нам статуса областного театра. Теперь мы полноправно существуем на театральной карте России!», - так прокомментировал это событие в социальной сети «ВКонтакте» руководитель творческого коллектива «Грани» Денис Бокурадзе.

В настоящее время завершается согласование Устава нового учреждения культуры Самарской области, утверждается штатное расписание, идет процесс формирования штата, отрабатываются вопросы постановки имущества действующего театра «Грань» на баланс нового учреждения. Все организационные вопросы решат до конца октября.

«Открытие театра в новом здании станет большим событием в культурной жизни не только Самарской области, но и всей страны. Это первый театр малого города, построенный после 30-летнего перерыва. Работы на строительной площадке театра «Грань» идут в хорошем темпе. Это не простой объект, и, как всегда, при реализации таких проектов возникает много рабочих вопросов, но все они, безусловно, будут решены, - отметил Виктор Кудряшов. - Строительство нового здания подарит большому числу зрителей возможность познакомиться с творчеством этого уникального театрального коллектива, а самому театру позволит расти и развиваться дальше».

Срок ввода объекта в эксплуатацию – конец лета 2024 года. На совещании по строительству театра не обошли вниманием творческие планы коллектива «Грани». К открытию театрального сезона в новом здании Денис Бокуразде готовит новую постановку. Кроме того, для показов в новой «Грани» будут адаптированы порядка 16 уже полюбившихся зрителям спектаклей из актуального репертуара. Отдельные постановки – «Король Лир», «Таня – Таня» – будут восстановлены.