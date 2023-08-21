Строительство станции метро «Театральная» идет по графику

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Вопросы строительства станции метро «Театральная» обсудили на совещании под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Участие в совещании приняли и.о. министра строительства Самарской области Михаил Асеев, представители минстроя, надзорных органов, проектных организаций, администрации городского округа Самара, ресурсоснабжающих организаций.



Строительство станции в настоящее время идет по графику. Завершены работы по освобождению территории от инженерных коммуникаций под проходку и станционный комплекс. Завершены в полном объеме строительно-монтажные работы по двум стартовым котлованам. Смонтирован и готов для начала проходки тоннелепроходческий механизированный комплекс (проходческий щит). Начать проходку подрядчик планирует в ноябре текущего года. Для того, чтобы ускорить темпы работ, планируется привлечь второй ТМПК.



Особое внимание участники совещания уделили вопросам расселения граждан, проживающих в зоне строительства метро. Необходимость расселения людей продиктована, прежде всего, требованиями безопасности. Председатель областного Правительства подчеркнул, что неизменным при этом остается основной принцип - максимально удовлетворить права и потребности граждан. Напомним, что на региональном уровне по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в минувшем году было разработало два новых областных закона, призванных защитить права граждан, проживающих в зоне расселения: о дополнительной социальной выплате для собственников, у которых изымается единственное жилье, а также закон в защиту прав граждан, проживающих в неприватизированных квартирах - он определяет больший, чем это предусмотрено действующими нормами федерального законодательства, размер площади жилых помещений, которые будут приобретены для граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде. Нормативный акт гарантирует, что каждая такая семья, получит изолированную квартиру, минимальная площадь которой будет определяться действующими санитарными нормами и правилами.



Михаил Асеев отметил, что в настоящее время изъято 83 помещения у 186 собственников. Минстрой заключил контракты на приобретение 69 квартир с целью расселения граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде. Не расселенным осталось жилье, в отношении которого идут судебные споры о наследстве или такие помещения, где невозможно установить контакт с собственником. Участники совещания обсудили порядок действий в таких ситуациях. Завершить процессы расселения планируется в октябре.



«Важно отметить, что всем гражданам оказывается всесторонняя помощь в реализации их прав. Каждый случай рассматривается индивидуально. Отдельные вопросы, которые необходимо решить «в ручном режиме», мы обсуждаем и в ходе совещаний. Сейчас вопрос расселения при строительстве самый важный, решать его надо оперативно, и в то же время проявляя максимум внимания к каждой семье, каждой жизненной ситуации. Сейчас мы пришли к согласию с большинством собственников, уверен, что мы завершим этот процесс в установленный срок, – сказал Виктор Кудряшов. – Средства в бюджете на решение вопросов расселения предусмотрены в полном объеме».

Председатель областного Правительства также поручил проектным организациям продумать концептуальные решения развития территории возле станции метро «Театральная» с учетом того, что в этой зоне находится много ценных градоформирующих объектов и памятников культурного наследия. Поставлена задача ввести в эксплуатацию новую станцию метро в конце 2024 года.



Напомним, благодаря системной работе Главы региона Дмитрия Азарова и областного Правительства Самарская область вошла в число регионов, которым была предоставлена возможность реализации масштабного проекта с помощью механизма инфраструктурных кредитов. Станция «Театральная» станет конечным пунктом ветки Самарского метрополитена и завершит его первую линию. Участок пути пройдет под улицей Самарской от Полевой до Ульяновской, а далее по улице Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. «Театральная» улучшит транспортную доступность центра города для жителей Безымянки, позволит запустить программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах Самары.

Фото: департамент информационной политики СО