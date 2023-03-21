Строительство планетария в Самаре: на ракету «Союз» установили датчики, отслеживающие техническое состояние

253

Самарская область по праву считается центром космического ракетостроения. В Самаре получила «путевку в космос» ракета-носитель семейства Р-7. Самарскими конструкторами были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту Земли космический корабль, пилотируемый Юрием Гагариным. Именно на площадке музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая», частью которой является ракета-носитель «Союз», губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым был дан старт строительству планетария.

Сейчас, когда строительство уже начато, есть необходимость убедиться в техническом состоянии ракеты-носителя.

«Ракета, которая закреплена на фасаде здания - это особый объект. Он требует постоянного обслуживания. Два раза в год специалисты «РКЦ «Прогресс» измеряют вертикализацию ракеты. В 2021 году провели исследование для того, чтобы продлить гарантийный срок ее эксплуатации. Он должен был завершиться в 2026 году, теперь его продлили еще на 10 лет. Мы очень этому рады. Но сейчас особый момент - начинается строительство. Конечно, оно окажет дополнительную нагрузку на соседние здания. Поэтому сотрудники предприятия, силами которого устанавливали ракету, помогают нам сохранить комплекс», - рассказала директор музейно-выставочного центра «Самара Космическая» Елена Кузина.

21 марта сотрудники ракетно-космического центра «Прогресс» оснастили специальным оборудованием конструкции, примыкающие к ракете. Датчики в количестве шести штук будут отслеживать состояние здания музея «Самара космическая» на время строительства рядом нового корпуса с планетарием.

«Работы будут проходить в непосредственной близости от основного здания. Необходимо обеспечить сохранность и постоянный мониторинг ракеты, которую установили здесь в 2001 году. Мы организовали группу специалистов, которые следят за вертикализацией «Союза». Также установили датчики, анализирующие влияние вибрации от стройки на монумент. Показания с них будут передаваться на компьютер, затем информацию проанализируют специалисты», - пояснил начальник проектно-эксплуатационного отдела по механосборочным ракетам АО «РКЦ «Прогресс» Александр Антропов.

По его словам, на время строительства необходимо минимизировать риски, связанные с воздействием на грунт. Еще одно усиление для безопасности - это шпоновый каркас. Так как музей находится на искусственной насыпи, специальная подпорная стена предотвратит возможный сход грунта.

Мониторинг с помощью датчиков продолжится до окончания строительства. Завершить его планируют к концу ноября 2024 года. Появление планетария станет катализатором в развитии научного и образовательного потенциала Самары.

Площадь нового корпуса составит более пяти тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены два подземных этажа и три надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария будет находиться на третьем этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров. Он сможет вместить 224 зрителя. Также в здании предусмотрен конференц-зал на 100 человек.

Фото: администрация Самары