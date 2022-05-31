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Строительство Обхода Тольятти с мостом через Волгу ведется ускоренными темпами

31 мая 2022 15:48
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Специалисты уже погрузили последнюю трубосваю опоры моста на глубину почти 40 метров.

Строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга ведется ускоренными темпами.

Специалисты уже погрузили последнюю трубосваю опоры моста на глубину почти 40 метров. Вес сваи составляет 35 тонн. Всего будет 26 опор и 25 пролетных строений.

Несколько опор будет возводиться при помощи опускных ящиков. Т.е. на берегу завозятся металлические детали, которые собираются в единую конструкцию - ящик и каркас. После этого по специальному пирсу ее выкатывают над водой при помощи катамарана и отвозят на опору.

"Строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга" представляет собой четырёхполосную автомобильную дорогу протяженностью 99,3 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом - с М-5 «Урал».

Проект станет частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай», сообщает пресс-служба Минтранса СО.

 

Фото:    Минтранс СО

Теги: Акценты

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