Строительство Обхода Тольятти с мостом через Волгу ведется ускоренными темпами

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Строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга ведется ускоренными темпами.



Специалисты уже погрузили последнюю трубосваю опоры моста на глубину почти 40 метров. Вес сваи составляет 35 тонн. Всего будет 26 опор и 25 пролетных строений.



Несколько опор будет возводиться при помощи опускных ящиков. Т.е. на берегу завозятся металлические детали, которые собираются в единую конструкцию - ящик и каркас. После этого по специальному пирсу ее выкатывают над водой при помощи катамарана и отвозят на опору.



"Строительство Обхода Тольятти с мостовым переходом через реку Волга" представляет собой четырёхполосную автомобильную дорогу протяженностью 99,3 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом - с М-5 «Урал».



Проект станет частью международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай», сообщает пресс-служба Минтранса СО.

Фото: Минтранс СО