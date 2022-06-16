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Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку

16 июня 2022 10:48
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Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку

Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Интересы Самарской области на совещании, которое прошло в Москве, отстаивал Губернатор Дмитрий Азаров. Средства в размере 24 млрд. рублей будут представлены концессионеру компанией «Дом.РФ» в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной — 4,5% годовых.

Принятое решение стало возможным благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова по отстаиванию интересов региона на федеральном уровне. Сегодня Губернатор на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%, пишет Обозрение.

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