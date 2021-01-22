Строительство мостового перехода через Волгу в районе Климовки – под контролем Правительства Самарской области

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21 января 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению Главы региона Дмитрия Азарова провел первое в этом году совещание оперативного штаба по строительству автомобильной дороги «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, ХП «КК «Обход Тольятти», АО ДСК «АВТОБАН» и др.

Напомним, что в марте 2018 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой о строительстве мостового перехода через реку Волга с обходом городского округа Тольятти в рамках строительства автодороги «Европа – Западный Китай». Это предложение было поддержано Президентом страны Владимиром Путиным. Министерство транспорта РФ инициировало включение проекта в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года. В сентябре 2018 года проект был включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 16 октября 2019 года состоялось подписание концессионного соглашения между Правительством Самарской области и хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти», созданным при участии Государственной компании «Автодор».

Для управления проектом в регионе создан оперативный штаб под руководством Губернатора Самарской области. Заседания штаба проводятся один раз в две недели, рабочее взаимодействие организовано в ежедневном режиме.

«Работа ведется очень активно, много задач решено в прошлом году. Крайне важно, что было получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» на все этапы строительства. Зафиксирована предельная стоимость работ, она осталась такой, какой была зафиксирована в концессионном соглашении. Мы активно финансируем проект. Направлено более 14 млрд. рублей средств федерального гранта на оплату выполненных работ и аванса», - подчеркнул Виктор Кудряшов. Председатель областного Правительства отметил достаточно высокий уровень готовности мостового перехода и дорог, на сегодняшний день он оценивается в 9,6%. «Сегодня мы наметили очередную планку - к 1 апреля примерно пятая часть всего объекта будет завершена. Предполагаем, что в апреле уже увидим первую надвижку первой секции на мостовом переходе, так как работы ведутся в достаточно серьезном темпе. Крайне важно, что в прошлом году наш партнер совместно с Правительством области добился подписания соглашений по привлечению заемных средств, который предоставил консорциум банков. Это говорит о том, что проект будет стабильно финансироваться, и решение этих вопросов, в свою очередь, гарантирует сохранение набранных темпов выполнения работ, - считает Виктор Кудряшов. - Объект важнейший, стратегический, всё внимание Правительства региона и ключевых министерств направлено на то, чтобы обеспечить его ввод в нормативные сроки».