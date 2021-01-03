Строительство манежа у «Самара Арены» доверили архитекторам Софийского собора

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В Самаре подвели итоги конкурса на строительство крутого футбольного манежа на территории стадиона «Самара Арена». Его результаты сообщили представители регионального Министерства строительства, пишет 63.ру.

— Контракт на выполнение работ заключили с «ВТС-Метро», — пояснили в Минстрое.

«ВТС-Метро» — одна из компаний холдинга «Волгатрансстрой». Среди зданий, которые спроектировали или построили подрядчики, значится железнодорожный вокзал, здание управления ФСБ, Софийский собор, Шестой кассационный суд, Дворец спорта на Молодогвардейской.

По проекту в манеже оборудуют поле площадью 105 на 68 метров. На нем будет искусственное покрытие. Трибуны смогут вместить до 500 зрителей. В пространстве под трибунами планируют разместить раздевалки команд, центр управления, телекоммуникационное оборудование и комментаторские кабины. Также здесь будут находиться тренажерный зал и конференц-зал.

Предполагается, что футбольный манеж сдадут в эксплуатацию уже в 2022 году. Его будут использовать спортсмены для тренировок и соревнования.

На остальную часть территории около «Самара Арены» у властей большие планы. В перспективе у стадиона построят ледовый дворец. Также рассматривают возможность возведения студенческого кампуса и развлекательных заведений.

Сейчас же на территории вблизи стадиона разместили несколько инсталляций, посвященных Новому году. Посмотрите, как преобразилась площадка в праздничные дни.

Фото: Самарская область / vk.com