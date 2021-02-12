Строительство инфекционного корпуса сызранской горбольницы №2 идет с опережением графика

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Строители приступили к отделочным работам в новом здании инфекционного корпуса больницы №2 г.о. Сызрань. Возведение монолитного каркаса пятиэтажного здания уже завершено. Работы идут с небольшим опережением графика.

Весной 2020 года в Сызрани началось строительство нового здания инфекционного корпуса, рассчитанного на размещение 100 пациентов, в том числе детей. Стратегия лидерства региона в обеспечении доступной и качественной медицинской помощи всем жителям.

Отличительной особенностью данного лечебного учреждения будут современные просторные изолированные палаты для больных. Первый этаж будет отведен под реанимационное отделение, приемный покой, аптеку, клинико-диагностическую лабораторию. Здесь же будут располагаться два бокса для размещения маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах будут находиться отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций (ангина, скарлатина, нейроинфекции, бронхит, коклюш и др.). Пятый этаж отдадут под технические помещения и трассы инженерных коммуникаций. Центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, прачечная, блок утилизации, служебные и бытовые помещения персонала будут оборудованы в цокольном этаже. В целях нераспространения инфекций внутри здания здесь будет смонтирована особая вентиляционная система и свои очистные сооружения для обеззараживания канализационных стоков.

Как рассказал главный инженер строительной компании «Белстрой» Максим Шимонаев, чтобы не прекращать работы зимой, строители используют тепловые пушки. «На сегодняшний момент возведен монолитный каркас, выполнены наружные ограждающие конструкции и кровля. Сейчас ведутся отделочные работы, штукатурка, кладка перегородок подвала, монтаж электрических кабелей, систем отопления и вентиляции», — пояснил представитель подрядной организации.

Завершить строительство объекта планируется в конце 2021 года, передает пресс-служба облправительства

Фото: министерство здравоохранения Самарской области