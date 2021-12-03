Строительство детсадов на улицах Подшипниковой и Ташкентской в Самаре выходит на финишную прямую

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Строительство детских садов на улицах Подшипниковой и Ташкентской по нацпроекту «Демография» выходит на финишную прямую.

Здание детского сада на Подшипниковой рассчитано на 112 мест. Готовность объекта составляет 89%. На этой неделе в учреждение начнут завозить мебель. Планируется, что первых воспитанников детсад сможет принять уже следующей весной.

В детский сад на Ташкентской уже завезли оборудование, ведутся работы по подключению здания к теплоснабжению. Этот объект готов на 80%.

На 83% готов второй корпус школы №26 на 5-ой просеке. В здание завозят мебель и оборудование. Ведется благоустройство прилегающей территории. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительства образовательных объектов.

«При каждом посещении видна динамика. Сейчас, когда уже закончены работы по фасаду, понятен общий вид учреждений и прилегающей территории. Приятно видеть, как преображаются помещения – превращаются из стройплощадки в классы и группы, куда скоро придут воспитанники и ученики», - отметила Елена Лапушкина.