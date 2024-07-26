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Строительство частных домов с августа подорожает

26 июля 2024 13:22
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строительство частных домов с августа подорожает

Директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина рассказала агентству «Прайм», что с 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт «зеленого» индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что может сделать строительство части объектов дороже на 5–10%.

Она рассказала, что в новый стандарт войдут 45 критериев, которые объединены в восемь категорий, включая архитектуру и организацию участка, экологическую безопасность, организацию и управление строительством, также будут оцениваться качество и комфорт внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.

По словам Сорокиной, новый стандарт потребовался, чтобы защитить банки и клиентов от некачественных услуг строителей на фоне активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС. В настоящее время застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу делать это станет обязательно для всех, кто рассчитывает на клиентов с ипотекой.

Эксперт подчеркнула, что введение новых норм сделает строительство части объектов дороже на 5–10%, при этом при последующей эксплуатации возможна существенная экономия в размере 50–60%. Также ожидается, что с рынка уйдут недобросовестные застройщики, которые предлагали дешевые и менее качественные дома и материалы, пишет Газета.

В июле зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила правительству разрешить россиянам самостоятельно строить дома на ипотечные средства.

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