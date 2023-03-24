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Строительства метро в Самаре: идет завершающий этап монтажа тоннелепроходческого комплекса

24 марта 2023 16:14
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Специалисты заверяют, что уже к концу текущей недели все будет скомплектовано.

В региональной столице работы по возведению новой станции метро “Театральная” остаются на непрерывном контроле как со стороны профильного регионального министерства и его подведомственного учреждения – заказчика строительства, так и со стороны Администрации Самары.

Сейчас проходит заключительный этап монтажа и сборки тоннелепроходческого комплекса (ТПМК). Его протяженность впечатляет: она составляет 88 метров! Специалисты заверяют, что уже к концу текущей недели все будет скомплектовано. Далее продолжатся пусконаладочные работы, чтобы в начале апреля была техническая возможность пуска щита.

Специалисты также поясняют, что на роторе в головной части комплекса установлены шарошки, которые, являясь режущими инструментами ротора, будут разрушать породу перед собой. И сначала, когда проходке дадут старт, шарошки помогут преодолеть буросекущие сваи.

В ближайшее время будет монтироваться и ниппельное кольцо. Это устройство, которое не позволяет разрытому грунту «вытекать» наружу через забойную часть. Благодаря ниппельному кольцу разработанная порода будет подаваться через внутреннюю часть ТПМК по конвейерной ленте.

Всего в работе ТПМК в дальнейшем планируется задействовать 15-16 человек: машиниста, бригаду проходчиков, бригаду по обслуживанию щита. Остальные специалисты будут трудиться наверху. 

Продолжаются работы и в другой зоне метростроя – на перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой. Здесь идет разработка стартового котлована. Ориентировочно к 10 апреля грузоподъемный автокран, который с площадки на улице Галактионовской вновь перебазируется в Москву, вернется в Самару для дальнейшего монтажа второго ТПМК (в районе улиц Полевой и Ново-Садовой). Планируется, что к этому времени в этой зоне метростроя будет обеспечена полная готовность к сборке тоннелепроходчика.

Стоит отметить, что задействованный автокран очень востребован по всей России. У самарских строителей в собственности такой техники нет. Но подрядчик обеспечит возможность возращения крана к нужному сроку.

С открытием новой станции, которая свяжет удаленные районы Самары с историческим центром, появятся возможности для дальнейшего усовершенствования транспортной инфраструктуры региональной столицы и повышения ее инвестиционной привлекательности.

Поскольку пассажиропоток в «подземке» прогнозируемо вырастет, МП «Самарский метрополитен» также готовит свою инфраструктуру. В частности, уже более чем наполовину обновлен подвижной состав. Капремонт вагонов продолжится и в этом, и в следующем годах, чтобы к вводу станции «Театральная» в эксплуатацию технический парк преобразился. Срок службы капитально отремонтированных вагонов продляется еще на 15 лет. При необходимости, с ростом количества пассажиров, пользующихся метро, муниципальное предприятие сможет обеспечить сокращение интервала движения составов на линии до 7-8 минут. Для этого будут направлять в рейсы большее количество поездов.

 

Фото:   администрация Самары

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