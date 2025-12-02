Средняя этажность новостроек премиум-класса выросла на 35%

Я нашел ошибку
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Средняя этажность новостроек премиум-класса выросла на 35%

187
Средняя этажность новостроек премиум-класса выросла на 35%

Новостройки премиум-класса в Москве активно «растут» вверх. Как рассказали «Известиям» аналитики девелоперской компании «Град Девелопмент», за три года средняя этажность в этом сегменте увеличилась на 35%, в то время как в целом по рынку старой Москвы показатель вырос всего на 3%. При этом основной объем предложения на рынке по-прежнему сосредоточен в диапазоне со 2-го по 25-й этаж.

По данным аналитиков, наиболее выраженная динамика этажности отмечена в премиум-классе, где средняя этажность корпусов за последние три года увеличилась на 35%. Если в ноябре 2022 года этот показатель составлял 20,2 этажа, то к ноябрю 2025 года он достиг 27,3 этажа.

Заметно «подросли» и новостройки высокобюджетного сегмента, средняя этажность которых увеличилась на 21% — с 8,6 до 10,4 этажа. На их фоне динамика в более массовых классах жилья оказалась гораздо скромнее. Так, в проектах бизнес-класса средняя этажность выросла всего на 2% — с 24,5 до 24,9 этажа. В массовом сегменте этот показатель увеличился на 1% — с 25,1 до 25,3 этажа.

«Рост этажности в премиальном сегменте — это ответ девелоперов на изменившиеся запросы покупателей и экономические реалии. С одной стороны, в условиях дефицита свободных участков в престижных локациях высотное строительство позволяет создавать проекты с развитой инфраструктурой и общественными пространствами. С другой — мы видим устойчивый спрос на видовые квартиры. Современные покупатели премиального жилья ценят возможность наслаждаться панорамными видами на город, и они готовы за это платить», — поясняет директор по стратегическому развитию «Град Девелопмент» Яна Сосорева.

В целом по старой Москве средняя этажность строящихся корпусов за три года увеличилась на 3% — с 23,1 до 23,7 этажа. В Новой Москве, где изначально преобладала среднеэтажная застройка, показатель вырос на 7% — с 14,7 до 15,7 этажа. Таким образом, в среднем по всей Москве новостройки стали выше на 3%, а их средняя этажность достигла 21,8 этажа.

Анализ распределения предложения по этажам показывает, что основной объем квартир и апартаментов на первичном рынке сосредоточен в нижней и средней частях корпусов. Больше всего квартир продается со 2-го по 25-й этаж. Наиболее распространены в продаже квартиры на втором этаже (2,7 тыс.). Первый этаж традиционно уступает по объему предложения, так как часто отводится под коммерческие помещения.

По мере увеличения этажности объем предложения планомерно сокращается. Если на 10-м этаже в продаже находится 1,5 тыс. квартир и апартаментов в 215 проектах, то на 30-м этаже экспонируется уже 544 лота в 91 проекте. На отметке в 40 этажей предложение сокращается до 211 лотов в 40 комплексах, что в 13 раз меньше по количеству квартир, чем на втором этаже.

Предложение на сверхвысоких этажах носит штучный характер. Выше 60-го этажа в продаже находится менее 100 лотов. А на 75-м этаже в реализации представлен всего один объект. Это свидетельствует об эксклюзивности и редкости жилья, расположенного на верхних уровнях небоскребов.

«Несмотря на заметный рост средней этажности в последние годы, потенциал для дальнейшего увеличения этого показателя на московском рынке новостроек практически исчерпан. В массовом и бизнес-классе средняя высота корпусов уже достигла комфортного для большинства покупателей и экономически оправданного для девелоперов предела в 25 этажей. Точечный рост возможен в основном за счет реализации отдельных амбициозных проектов в сегментах «премиум» и «делюкс», где создание небоскребов оправдано уникальностью концепции и высокой стоимостью жилья. Однако ужесточение градостроительных норм и высокая себестоимость высотного строительства не позволят этой тенденции стать массовой. В ближайшие годы средняя этажность на рынке стабилизируется, а фокус девелоперов сместится с высоты на качество проработки жилых комплексов», — отмечает Яна Сосорева.

