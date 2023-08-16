средний размер квартир в новостройках Самары сократился на 13% за год

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В число городов с наиболее значительным уменьшением площади за год вошли Сочи (-21%), Воронеж (-19%) и Ульяновск (-15%). В то же время объекты стали больше в Ставрополе (+12%), Симферополе (+11%) и ряде других городов.

В «Авито Недвижимости» оценили, как за год изменилась средняя площадь квартир на первичном рынке в 33 крупнейших городах России. По сравнению с июлем 2022 года объекты в новостройках стали в среднем меньше на один квадратный метр — их размер составил 46 кв. м. Не изменились размеры студий (26 кв. м), «однушек» (39 кв. м) и «трешек» (79 кв. м). «Двушки» стали больше на один квадратный метр (рост до 59 кв. м в июле 2023 года), объекты с четырьмя комнатами и более уменьшились с 102 до 97 кв. м в среднем за год.

В восьми из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», за год средний размер квартир на первичном рынке увеличился. В топ-5 по этому показателю в июле 2023 года вошли Ставрополь (+12%), Симферополь (+11%), Рязань и Киров (+9% в каждом), а также Саратов (+6%). В 20 из 33 городов объекты в новостройках стали компактнее. Сильнее всего эта тенденция прослеживается в Сочи (-21%), Воронеже (-19%), Ульяновске (-15%), Самаре (-13%) и Туле (-12%).

«Во многих городах России уменьшение размера квартир в новостройках происходит с одновременным увеличением стоимости квадратного метра. Так застройщики стараются сохранить доступность жилья в условиях снижения покупательной способности населения при росте затрат на строительство. При этом по статистике использования фильтров при поиске новостройки на платформе мы видим, что для пользователей количество комнат в квартире важнее площади: фильтр по комнатности в 7 раз популярнее фильтра по площади», — комментирует руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Самые большие квартиры на первичном рынке недвижимости в июле 2023 года были в Брянске (средний размер — 61 кв. м), Красноярске (58 кв. м), Калининграде (57 кв. м), Томске и Ставрополе (по 56 кв. м в каждом). Самые компактные объекты — в Сочи (30 кв. м), Санкт-Петербурге (40 кв. м), Уфе (41 кв. м), Севастополе (42 кв. м) и Екатеринбурге (43 кв. м).