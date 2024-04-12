спрос на специалистов в сфере строительства в России вырос более чем в 2 раза за год

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Эксперты Авито Работы провели анализ рынка труда в сфере строительства и выяснили, что в I квартале 2024 года спрос на профессии, связанные со стройкой, увеличился на 127% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Средние предложения по оплате труда для новых сотрудников также увеличились и достигли 81 739 рублей в месяц, что на 28% больше, чем за I квартал 2023 года.

За первый квартал 2024 года самой востребованной у работодателей оказалась вакансия стропальщика. За последний год в строительстве их стали искать в 7 раз чаще (+629%), а средние зарплатные предложения для новых работников повысились на 43%, составив 76 183 рубля в месяц.

В 6,8 (+585%) раза вырос спрос на бетонщиков — новым сотрудникам в первом квартале текущего года стали предлагать в среднем 78 153 рубля, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Спрос на арматурщиков за год увеличился в 6 раз, а зарплатные предложения повысились на треть (+34%), достигнув 93 479 рублей в месяц.