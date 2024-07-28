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Спрос на новостройки в крупнейших городах страны сократился на 14–30% к июню

28 июля 2024 11:37
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спрос на новостройки в крупнейших городах страны сократился на 14–30% к июню

В свете завершения с июля программы массовой льготной ипотеки спрос на новостройки в крупнейших городах страны сократился на 14–30% к июню. Но к снижению цен динамика пока не привела: за месяц первичная недвижимость подорожала на 0,5–0,8%. Застройщики делают ставку на собственные меры стимулирования: вывод бюджетных лотов и субсидирование ставок по кредитам. Но покупатели пока займут выжидательную позицию, считают на рынке, пишет Коммерсантъ.

Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июле составила 172,1 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,8% за месяц. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике». В «Этажах» показатель в России в целом оценивают в 133,1 тыс. руб. за кв. м, к июню значение увеличилось на 0,6%. Согласно подсчетам «Яндекс Недвижимости», значение для городов-миллионников за месяц выросло на 0,5%, до 165,2 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость лотов на первичном рынке остается стабильной, составляя 8,4 млн руб., добавляют в «Авито Недвижимости».

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