СОФЖИ временно отказался от планов застройки берега Волги в Самаре

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Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) озвучил свои планы на участок улицы Кутякова возле стрелки рек Волги и Самары. Раньше в фонде сообщали о намерении застроить территорию жильем.

— Этот земельный участок рассматривается фондом как перспективная площадка для строительства жилья. Однако его освоение не запланировано в производственной программе фонда на 2022–2023 годы, — рассказали 63.RU представители фонда.

Также представители СОФЖИ сообщили, что участок улицы Кутякова находится в собственности фонда. Площадь территории составляет 25,29 тысячи квадратных метров.

Участок входит в границы исторического поселения Самары. Без спецсогласований там можно возводить здания высотой до 17 метров. Если выше, то нужно выносить вопрос на публичные слушания, а затем — на комиссию по землепользованию и застройке. И даже в случае получения согласия есть ограничения. Высота зданий не должна превышать 34 метров.

В эти параметры и захотел вписаться СОФЖИ со своим проектом. Фонд планирует возвести два жилых комплекса переменной этажности: от 6 до 9 этажей. Также предусмотрены парки, инфраструктура, включая дороги. Проект планировки территории правительство Самарской области утвердило в 2017 году.

Проект вызвал много опасений у местных жителей.

— Многие краеведы подтвердят, что на территории завода клапанов остались остатки древней крепости Самара. На Кутякова — Водников восстановили одну деревянную башню. Вы планируете построить 6–9-этажные дома на нижней бровке высокого волжского берега и так загородите перспективу, панораму для других видовых площадок. Во-первых, разрушите волжский фасад города. Во-вторых, есть планы по строительству метрополитена от Хлебной площади до речного вокзала. Ваш проект встанет у этого на пути, — высказался преподаватель истории искусств Олег Баулин.