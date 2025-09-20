СМИ: в Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье

52

Об этом стало известно во время рабочей поездки министра градостроительной политики Самарской области Андрея Грачева, который посетил территорию в рамках обсуждения крупного инфраструктурного проекта. Проблема, поднятая местным бизнесом, может оказать заметное влияние как на экономику района, так и на развитие всей городской агломерации.

«Мы активно расширяем производство и привлекаем квалифицированных специалистов. Но отсутствие доступного жилья поблизости создаёт серьёзные трудности при найме персонала», — отметили на встрече представители крупного местного бизнеса — АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара».

Красноглинский район, где нет предложений по аренде квартир, теперь официально в центре внимания властей. Рассматривается реализация инфраструктурного проекта через механизм комплексного развития территорий (КРТ), пишет ГТРК-Самара.