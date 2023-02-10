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Сегодня в Самаре завершается подготовка рельсов для переустройства трамвайных путей вблизи зоны метростроя

10 февраля 2023 19:32
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В стартовом котловане рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита.

В Самаре продолжается строительство новой станции метро “Театральная”. Работы в полном объеме находятся на постоянном контроле. Так, на перекрестке улиц Ново-Садовой и Полевой выполняется устройство стартового котлована. До 20 февраля монтаж буросекущих свай планируется завершить. А в исторической части города достраивают камеру водовода. В стартовом котловане ведутся подготовительные работы под конструкции тоннелепроходческого механизированного комплекса: рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита.

Тоннели, которые предусмотрены проектом, будут идти навстречу друг другу: один – из исторического центра в направлении станции “Алабинская”, другой – в обратном направлении, к новой станции «Театральная». 

Также заказчик и подрядчик занимаются вопросом переустройства трамвайной линии в районе перекрестка улиц Красноармейской и Галактионовской. Напомним, что подготовка началась с изготовления радиусных элементов для поворота трамвайных путей.  

В центре, вблизи зоны метростроя, рабочие наносят дорожную разметку в границах временного пешеходного перехода.

На совещании, которое в пятницу, 10 февраля, провел Владимир Василенко, обсудили ход текущих работ и ближайшие планы, связанные с возведением «Театральной».

«Неудобства для горожан стараемся минимизировать. В период переустройства трамвайных путей в историческом центре будет лишь временное сужение автодороги на одну полосу при движении по направлению “из города”. Все остальное будет работать в штатном режиме, – рассказал Первый вице-мэр. – Организован постоянный контроль, в том числе это касается технических вопросов. В дальнейшем, прежде чем закрыть перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской, от заказчика строительства должна прийти оформленная надлежащим образом заявка. Пока она не поступала. Кроме того, рабочим нужно будет завершить переустройство трамвайных путей. До этого перекресток не закрываем. Но желательно, чтобы перекрытие было введено в текущем месяце – в праздничные дни, когда горожане будут отдыхать, кто-то, возможно, отправится за город, и на дорогах Самары будет меньше транспорта».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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