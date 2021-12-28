Самарцы выступили против строительства высоток рядом с Ипподромом

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На общественном обсуждении проекта Генплана Самары была затронута застройка жилыми домами участка в Кировском районе. Местные жители высказали свои предложения.

Горожане выразили несогласие с идеей застроить новыми многоэтажками участок за остановкой «Площадь авиаконструктора Ильюшина». Территория площадью 8842 кв. метра находится в районе Ипподрома и уже плотно окружена многочисленными высотками.

Пока, как отмечают местные жители, из существующей жилой зоны есть только два выезда: один ведет на Московское шоссе, а второй на проспект Кирова. И в этих местах ежедневно отмечаются автомобильные заторы в час пик.

Кроме того, рядом с уже существующими высотками не хватает парковочных мест. Жители опасаются, что новая стройка в будущем приведет к транспортному коллапсу.

Общая концепция планируемого ЖК вызывает вопросы ещё и потому, что здание планируют строить рядом с проезжей частью (дублер Московского шоссе), сообщает ГТРК Самара.

«Лучше засадите все деревьями, будет куда полезнее для города и жителей», — выдвинул предложение горожанин.