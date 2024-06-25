Самарцы выступили против строительства многоэтажки на берегу Волги

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Жители Октябрьского района Самары выступили против строительства новой многоэтажки. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Арбитражного суда Самарской области.

Процесс против регионального минстроя инициировали представители товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Лейтенанта Шмидта, 1». Они потребовали от чиновников отменить разрешение на освоение участка на Межевой, 2. Участок находится на берегу Волги.

— 27 октября 2023 года ведомство выдало документы ООО «Специализированный застройщик "Престиж"». Оно рассчитано на два года, до 27 октября 2025 года. По этому разрешению, компания может строить на указанном участке многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, — следует из материалов, опубликованных на сайте суда.

Кроме минстроя истцы потребовали привлечь к процессу еще несколько участников. Ими стали как сам «СЗ "Престиж"», так и представители администрации Октябрьского района, города, мэр Самары Елена Лапушкина, регионального правительства и департамента градостроительства областной столицы, пишет 63.ру.