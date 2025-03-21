Самарцы выразили опасения из-за сниженных темпов строительства магистрали «Центральная»

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Они адресовали свои претензии главе Министерства транспорта Сергею Карпову.

«Что происходит со строительством II этапа магистрали „Центральная“? Такая интенсивная подготовка шла. А что теперь? Будет ли что-то в итоге строиться в ближайшее время?» — спросила у министра транспорта местная жительница Людмила Николаева, пишет 63.ру.

Ей ответили представители ведомства:

«Сейчас Минтранс занимается I этапом строительства проспекта Карла Маркса с реконструкцией участка магистрали „Центральная“ (от Ракитовского шоссе до Обводной Самары). Начало строительства II этапа (от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова и Авроры) с учетом большой капиталоёмкости будет рассмотрено при условии выделения дополнительного финансирования», — заявили в Минтрансе.

В первую очередь магистрали Центральной входит строительство дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги. Длина этого участка составит 14,1 километра. По предварительным планам Минтранса, работы должны были начаться в 2021 году. Но строительство пришлось передвинуть на неопределенный срок. По словам чиновников Минтранса, это было связано с реализацией других, более важных объектов.

Второй этап магистрали включает в себя создание дороги от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Прокладывать новую проезжую часть будут по проспекту Карла Маркса. Эта улица проходит через весь город. Но лишь местами есть полноценная дорога. Известно, что на загородном участке магистрали автомобилисты смогут развивать скорость 120 км/ч, а в черте Самары — до 80 км/ч.