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Самарцы готовят обращение к главе города против застройки квартала на Революционной

17 июня 2022 13:07
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Жители Самары готовят обращение к главе города против застройки квартала на Революционной

Компания «СК «Самара-Еврострой» планирует застроить высотками квартал в границах улиц Корабельной, Революционной, Печерской и Третьего проезда. Жители соседних домов начали сбор обращений к главе Самары против строительства.

Документацию по планировке территории опубликовали на сайте городской администрации в конце мая. В указанном квартале собираются снести 12 домов 1926-1953 годов постройки. Все они двухэтажные и, согласно реестру жилых домов, относятся к ветхому и аварийному жилищному фонду.

На их месте планируют построить дома с максимальной высотой 97,5 метра. Помимо новостроек обещают возвести начальную школу на 150 мест с дошкольным отделением на 80 мест, детскую поликлинику на 450 посещений в смену, организацию допобразования для детей на 78 мест, парковки и подземные гаражи.

Местные жители, выступающие против реализации проекта, указывают, что предложенный проект планировки территории (ППТ) «существенно снижает площадь земельного участка под детский сад и начальную школу, по сравнению с уже принятым ППТ квартала от 12.11. 2018 года, с 0,9 Га до 0,4 Га».

Также авторы обращения обратили внимание на санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения детей:

«На земельном участке, отведённом под детский сад и начальную школу, есть охранные зоны тепловых сетей и кабельная линия электроснабжения, что противоречит существующим нормам».

Авторы обращения просят не утверждать предложенный ППТ и создать комиссию, в состав которой войдут представители от жителей, застройщика и городских властей, «для учёта всех предложений и составления нового ППТ», пишет Другой город.

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