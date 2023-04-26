Самарцев просят высказаться о строительстве высотки

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Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях. На них горожанам представят заявку на застройку бывшей территории городской больницы № 5 на улице Советской Армии, 214.

— Заявитель попросил согласовать многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) земельных участков общей площадью 11 074 кв. м с максимальным процентом застройки в границах земельных участков — 80%, — следует из объявления мэрии Самары.

Общественные обсуждения будут длиться до 13 мая 2023 года. Экспозиция проекта станет доступна 29 апреля — как на сайте городской администрации, так и в холле здания, где располагается департамент градостроительства Самары (улица Галактионовская, 132). Свои замечания жители смогут предоставить властям в период с 27 апреля по 4 мая.

Здание больницы № 5 построили в 1938 году. Последние несколько лет она была заброшена, и в итоге ее снесли. А земельные участки определили как компенсационную площадку застройщику, который готов помогать в работе по удовлетворению прав обманутых дольщиков, пишет 63.ру.