Самарским строителям разрешили распланировать землю у Фабрики-кухни

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В ближайшее время в Самаре может начаться освоение территории в Октябрьском районе города. Об этом можно судить из распоряжения, опубликованного на сайте мэрии областной столицы.

— Разрешить ООО «Стимул» подготовить документы по межеванию территории в границах Ново-Садовой, проспекта Масленникова, Автобусного проезда и улицы Луначарского, — следует из опубликованных документов.

Площадь участка, о котором идет речь, составляет 9,49 га. В указанных границах находится несколько строений, в том числе здание Фабрики-кухни, которое объектом культурного наследия. Также здесь располагается стадион «Волга», автосервис и офисные здания, пишет 63.ру.