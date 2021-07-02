Самарский суд признал церковное здание на улице Революционной самостроем

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Судя по заключению суда, прав распоряжаться этим имуществом никто не имеет.

Арбитражный суд Самарской области признал здание на улице Революционной, 68 в столице региона самостроем. Информация об этом содержится в материалах дела по иску департамента управления имуществом Самары к христианской миссии милосердия «Христос — народу».

В советские годы на площадке располагался кинотеатр «Вымпел». Здание построили в 1960-е годы. После перестройки владельцем стал муниципалитет, но местные власти сдали объект в аренду христианской миссии. Теперь власти требуют выселить религиозную организацию с этого адреса.

В материалах суда говорится, что в здании провели реконструкцию. От кинотеатра и правда мало, что осталось.

— Стороны отрицают, что проводили работы. Разрешения на реконструкцию у них также нет. Да и работы на объекте так и не завершены. Вновь возведенный этаж, как и пристрой со стороны улицы Гаражной, не имеют перекрытий. Учитывая это, суд пришел к выводу, что объект недвижимости является самовольной постройкой. Право пользоваться им не имеет ни христианская миссия «Христос — народу», ни департамент управления имуществом, — говорится в решении судьи Раиси Богдановой.

Чиновники с таким решением не согласились. Они обжаловали его в апелляционной инстанции, но и там получили отказ. Теперь судьбу постройки будет решать арбитражный суд Поволжского округа. Процесс продолжится в августе, пишет 63.ру.

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